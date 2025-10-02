október 2., csütörtök

Baleset a határban

1 órája

Lovaskocsi és személyautó karambolozott Tiszalökön – a társhatóságok a helyszínen

Lovaskocsival ütközött össze egy személyautó a 3612-es úton. A baleset Tiszalök határában történt.

Szon.hu

Baleset Tiszalök határában: Lovaskocsival karambolozott egy személyautó Tiszalök határában, a 3612-es úton. A tiszavasvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínen dolgoznak a társhatóságok is – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Baleset: Lovaskocsi és személyautó ütközött Tiszalökön
Baleset: lovaskocsi és személyautó ütközött Tiszalökön

Teherautó és személyautó karambolozott. Az autóba egy ember beszorult, a baleset miatt teljes volt az útzár.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint teherautó és személyautó karambolozott Anarcs és Kisvárda között a 4108-as úton. A személyautó vezetője a járműbe szorult, őt a kisvárdai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. Az egységek a műszaki mentés keretén belül áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoztak.

Bővebben a balesetről ide kattintva olvashat.

Baleset történt: lesodródott az úttestről és fának csapódott egy személygépjármű Nyírbogdányban, a Dózsa utcában. 

Az ütközés következtében a sofőr a járműbe szorult, akit a nyíregyházi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett feszítővágó segítségével kiszabadították. A helyszínen dolgoztak a társhatóságok is - írta a katasztrófavédelem.

A balesetről az alábbi linkre kattintva olvashat.

Egy fiatal férfi szervezett túra keretében quaddal közlekedett Panyola lakott területén kívül, egy közforgalom számára megnyitott földúton, mögötte ült női utasa, mindketten bukósisakot viseltek.

A terhelt nem az útviszonyoknak megfelelően hajtotta a járművet, így egy árokba borultak, mindketten a földre estek, és súlyos sérüléseket szenvedtek.

 

 

