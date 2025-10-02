Lovaskocsi és személyautó karambolozott Tiszalökön – a társhatóságok a helyszínen

Baleset Tiszalök határában: Lovaskocsival karambolozott egy személyautó Tiszalök határában, a 3612-es úton. A tiszavasvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínen dolgoznak a társhatóságok is – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Baleset: lovaskocsi és személyautó ütközött Tiszalökön

