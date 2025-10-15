Baleset az M3-ason! Mentők a helyszínen!

Baleset történt az M3-as autópályán. Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az autópálya 174-es kilométerénél, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Polgár térségében - közölte katasztrófavédelem.

Baleset történt Polgárnál

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett.

