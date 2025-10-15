Ütközés
2 órája
Baleset az M3-ason! Mentők a helyszínen!
Szalagkorlátnak ütközött egy jármű a Vásárosnamény felé vezető oldalon. Baleset történt Polgár térségében.
Baleset történt az M3-as autópályán. Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az autópálya 174-es kilométerénél, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Polgár térségében - közölte katasztrófavédelem.
A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett.
