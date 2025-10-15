október 15., szerda

Teréz névnap

+13
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ütközés

59 perce

Baleset az M3-ason! Mentők a helyszínen!

Címkék#m3#baleset#autópálya

Szalagkorlátnak ütközött egy jármű a Vásárosnamény felé vezető oldalon. Baleset történt Polgár térségében.

Szon.hu

Baleset történt az M3-as autópályán. Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az autópálya 174-es kilométerénél, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Polgár térségében - közölte katasztrófavédelem.

baleset
Baleset történt Polgárnál
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu