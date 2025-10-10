1 órája
Durva baleset az M3-ason, sérült is van! - Riasztották a mentőket! (fotók)
Egymásba csapódott egy kisteherautó és egy teherautó. Baleset történt az M3-as autópályán.
Baleset történt az M3-as autópályán. Gyöngyös térségében, a 72-es km-nél, a terelt szakaszon baleset történt. Vásárosnamény felé csak az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom - számolt be az esetről az Útinform.
Egymásba csapódott egy kisteherautó és egy teherautó az M3-as autópályán, a Miskolc felé vezető oldalon, a 73-as kilométerszelvénynél, Atkár közelében. Az egyik gépjárműbe beszorult egy ember, akit a gyöngyösi hivatásos tűzoltók szabadítottak ki nyomató hengerrel és feszítővágóval. Az egységek áramtalanítják a gépjárműveket - írta meg a Heol.
Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője a Heol-nak elmondta, hogy a balesetben egy ember sérült meg, illetve az érintett sztrádaszakaszon félpályán halad a forgalom. A helyszínre a mentők is érkeztek.
Ez is érdekelheti:
Bombameglepetés Kisvárdán! Ő lett a csapat vezetőedzője
A földdel vált egyenlővé egy település Szabolcsban, szakértők a helyszínen! (fotókkal)
Ezekkel a szabolcsi nőkkel nagyon vigyázzon! Már a rendőrség is keresi őket!
Közismert bűnözőt kaptak el Szabolcsban, kemény videón, ahogy kifektetik a Passatjára!