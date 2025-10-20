Két autó ütközött Mátészalkán – a járművekben összesen hatan utaztak!

Baleset Mátészalkán: egymásba hajtott két személygépkocsi Mátészalkán, a Jókai és a Martinovics utca sarkán. –írja a katasztrófavédelem

A két járműben összesen hatan utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a autókat. Eddigi információink szerint személyi sérülés nem történt.

