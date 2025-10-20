Baleset
4 órája
Két autó ütközött Mátészalkán – a járművekben összesen hatan utaztak!
A Martinovics és a Jókai utca kereszteződéséhez vonultak a tűzoltók. Baleset Mátészalkán: két személy autó ütközött össze.
Baleset Mátészalkán: egymásba hajtott két személygépkocsi Mátészalkán, a Jókai és a Martinovics utca sarkán. –írja a katasztrófavédelem
Baleset Mátészalkán: két személygépkocsi ütközött
A két járműben összesen hatan utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a autókat. Eddigi információink szerint személyi sérülés nem történt.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ez is érdekelheti:
Ezt ne hagyja ki!Szörnyethalt
8 órája
Halálos verseny Demecsernél: 22 éves sofőr csapódott traktorba – eddig nem látott felvételek a halálos karambolról (fotók, videó)
Ezt ne hagyja ki!Nyíregyháza
4 órája
Kifolyt üzemanyag Nyíregyházán – órákon át vesztegelt egy autó a forgalmas útszakaszon (fotók)
Baleset
- Ütközés Nagykálló és Újfehértó között – egy sertésszállító utánfutó is leszakadt a baleset következtében
- Hatalmas baleset az M3-ason! Benézte a kamionos, tört minden a terelésben – videó
- Elhajtott Nyíregyházán, mintha semmi sem történt volna – gyalázatos cserbenhagyás történt
- Teljes a káosz az M3-ason! Oldalára borult kamion bénítja a forgalmat (fotók)
- Fának ütközött egy autó a 38-ason – Rakamaz és Nyírtelek között lezárták az utat!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre