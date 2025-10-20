október 20., hétfő

Baleset

1 órája

Két autó ütközött Mátészalkán – a járművekben összesen hatan utaztak!

Címkék#katasztrófavédelem#ütközés#mentő#Mátészalka#baleset

A Martinovics és a Jókai utca kereszteződéséhez vonultak a tűzoltók. Baleset Mátészalkán: két személy autó ütközött össze.

Szon.hu

Baleset Mátészalkán: egymásba hajtott két személygépkocsi Mátészalkán, a Jókai és a Martinovics utca sarkán.írja a katasztrófavédelem

Baleset Mátészalkán: két személyautó hajtott egymásba
Forrás: Illusztráció: Shutterstock/ Szon.hu

Baleset Mátészalkán: két személygépkocsi ütközött

A két járműben összesen hatan utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a autókat. Eddigi információink szerint személyi sérülés nem történt.
Baleset

