1 órája
Ütközés Nagykálló és Újfehértó között – egy sertésszállító utánfutó is leszakadt a baleset következtében
Két autó ütközött. Baleset Nagykálló és Újfehértó között: lezárták a 4912-es utat!
Baleset Nagykálló és Újfehértó között: két személyautó ütközött össze a Nagykállót és Újfehértót összekötő, 4912-es úton, a 14-es és 15-ös kilométerszelvény között.
Baleset Nagykálló és Újfehértó között: két személygépkocsi ütközött
Az egyik gépkocsi egy sertésszállító utánfutót húzott, ami leszakadt a baleset következtében. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, az állatokat pedig elkülönítették. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. –írta a katasztrófavédelem
Egymást érik a balesetek Szabolcs vármegyében. Pénteken frontális balesettel indult a reggel Nyíregyháza határában:
Brutális karambol: életveszélyben a vétlen sofőr! Frontális baleset történt pénteken Nyíregyháza mellett (fotókkal)
Másfél órán keresztül teljes útzár mellett tartott a mentés, a helyszínelés és a műszaki mentés péntek reggel, Nyíregyháza határában, a 403-as elkerülő 4 km-es szelvényénél. Frontálisan ütközött két személygépkocsi 8 óra után.
A brutális balesetről készült fotók itt tekinthetők meg:
Brutális karambol NyíregyházánálFotók: Bordás Béla
