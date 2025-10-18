október 18., szombat

Lukács névnap

12°
+16
+5
Baleset

1 órája

Ütközés Nagykálló és Újfehértó között – egy sertésszállító utánfutó is leszakadt a baleset következtében

Címkék#ütközés#Nagykálló#baleset#Újfehértó

Két autó ütközött. Baleset Nagykálló és Újfehértó között: lezárták a 4912-es utat!

Szon.hu

Baleset Nagykálló és Újfehértó között: két személyautó ütközött össze a Nagykállót és Újfehértót összekötő, 4912-es úton, a 14-es és 15-ös kilométerszelvény között. 

Baleset Nagykálló és Újfehértó között: két autó ütközött
Baleset Nagykálló és Újfehértó között: két autó ütközött
Forrás: Illusztráció: Shutterstock / Szon.hu

Baleset Nagykálló és Újfehértó között: két személygépkocsi ütközött

Az egyik gépkocsi egy sertésszállító utánfutót húzott, ami leszakadt a baleset következtében. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, az állatokat pedig elkülönítették. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. írta a katasztrófavédelem

Egymást érik a balesetek Szabolcs vármegyében. Pénteken frontális balesettel indult a reggel Nyíregyháza határában:

Másfél órán keresztül teljes útzár mellett tartott a mentés, a helyszínelés és a műszaki mentés péntek reggel, Nyíregyháza határában, a 403-as elkerülő 4 km-es szelvényénél. Frontálisan ütközött két személygépkocsi 8 óra után. 

A brutális balesetről készült fotók itt tekinthetők meg:

Brutális karambol Nyíregyházánál

Fotók: Bordás Béla

Baleset

A dosszié további cikkei
