Ütközés Nagykálló és Újfehértó között – egy sertésszállító utánfutó is leszakadt a baleset következtében

Baleset Nagykálló és Újfehértó között: két személyautó ütközött össze a Nagykállót és Újfehértót összekötő, 4912-es úton, a 14-es és 15-ös kilométerszelvény között.

Az egyik gépkocsi egy sertésszállító utánfutót húzott, ami leszakadt a baleset következtében. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, az állatokat pedig elkülönítették. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. –írta a katasztrófavédelem

