Teljes útzár

2 órája

Nyergesvontatóba csapódott egy autó! Újabb brutális baleset a 403-as úton! Teljes az útzár! (fotók)

A pénteki frontális karambol után újabb ütközés ugyanazon a helyszínen. A baleset szerda reggel is a 403-as úton történt.

Nyergesvontatóba csapódott egy autó! Újabb brutális baleset a 403-as úton! Teljes az útzár! (fotók)

Baleset a 403-as úton

Fotó: Bordás Béla

Ugyanazon a helyszínen történt újabb súlyos ütközés. A szerda délelőtti baleset elszenvedője most egy nyergesvontató és egy személygépjármű.

baleset a 403-as úton
Újabb baleset történt a 403-as úton
Fotó: Bordás Béla

Újabb baleset a 403-as úton

Bordás Béla baleseti tudósító megrendülve értesítette a portálunkat, hogy a pénteki frontális ütközés pontos helyszínén történt a szerda reggeli ütközés. Egy személygépjármű egy nyerges vontatóba csapódott bele. Az autó totálkárosra tört, a sofőrt, aki egyedül utazott, a mentők kórházba szállították. A rendőrség teljes útzár mellett helyszínel. 

Szinte a pénteki rajzokat kell megerősítenie a helyszínen lévő rendőröknek, hiszen pontosan ott történt ahol az október 17-ei frontális ütközés

 – mondta Bordás Béla.

Akkor másfél órán keresztül teljes útzár mellett tartott a mentés  és a helyszínelés Nyíregyháza határában, a 403-as elkerülő 4 km-es szelvényénél. Frontálisan ütközött két személygépkocsi 8 óra után. A brutális baleset sérültjeit földi úton szállították  a nyíregyházi kórházba, a vétlen autó sofőrje súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője Dér Vivien portálunknak elmondta, hogy szerdán délelőtt összeütközött egy teherautó és egy személygépjármű a 403-as út 4-es kilométerszelvényénél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon. A járművekben egy-egy ember utazott, hozzájuk mentő érkezett a helyszínre. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautót. A mentés teljes útlezárás mellett zajlik. A nyerges vontató üzemképes maradt, el tudja hagyni a helyszínt. 

Teherautó és személygépkocsi ütközött a 403-as főúton

Fotók: Bordás Béla

A  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy egy személygépjármű hátulról ment bele egy teherautóba. Mindkét járműben egy-egy ember utazott. A személygépjármű sofőrjét kórházba szállították. Teljes útzár mellett zajlik a helyszínelés. 

Az Országos Mentőszolgálatot is  megkerestük, a sérültek állapotáról később adnak tájékoztatást, azt is közölni fogjuk. 

Ahogyan arról beszámoltunk, szerda reggel két személygépkocsi ütközött Nyíregyháza és Nagykálló között. A balesetnek sérültje is van.

A baleset helyszínén fotósunk is ott járt: 

Baleset történt Nyírjesnél

Fotók: Bordás Béla

