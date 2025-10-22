27 perce
Nyergesvontatóba csapódott egy autó! Újabb brutális baleset a 403-as úton! Teljes az útzár! (fotók)
A pénteki frontális karambol után újabb ütközés ugyanazon a helyszínen. A baleset szerda reggel is a 403-as úton történt.
Baleset a 403-as úton
Fotó: Bordás Béla
Ugyanazon a helyszínen történt újabb súlyos ütközés. A szerda délelőtti baleset elszenvedője most egy nyergesvontató és egy személygépjármű.
Újabb baleset a 403-as úton
Bordás Béla baleseti tudósító megrendülve értesítette a portálunkat, hogy a pénteki frontális ütközés pontos helyszínén történt a szerda reggeli ütközés. Egy személygépjármű egy nyerges vontatóba csapódott bele. Az autó totálkárosra tört, a sofőrt, aki egyedül utazott, a mentők kórházba szállították. A rendőrség teljes útzár mellett helyszínel.
Szinte a pénteki rajzokat kell megerősítenie a helyszínen lévő rendőröknek, hiszen pontosan ott történt ahol az október 17-ei frontális ütközés
– mondta Bordás Béla.
Akkor másfél órán keresztül teljes útzár mellett tartott a mentés és a helyszínelés Nyíregyháza határában, a 403-as elkerülő 4 km-es szelvényénél. Frontálisan ütközött két személygépkocsi 8 óra után. A brutális baleset sérültjeit földi úton szállították a nyíregyházi kórházba, a vétlen autó sofőrje súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett.
Brutális karambol: életveszélyben a vétlen sofőr! Frontális baleset történt pénteken Nyíregyháza mellett (fotókkal)
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője Dér Vivien portálunknak elmondta, hogy szerdán délelőtt összeütközött egy teherautó és egy személygépjármű a 403-as út 4-es kilométerszelvényénél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon. A járművekben egy-egy ember utazott, hozzájuk mentő érkezett a helyszínre. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautót. A mentés teljes útlezárás mellett zajlik. A nyerges vontató üzemképes maradt, el tudja hagyni a helyszínt.
Teherautó és személygépkocsi ütközött a 403-as főútonFotók: Bordás Béla
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy egy személygépjármű hátulról ment bele egy teherautóba. Mindkét járműben egy-egy ember utazott. A személygépjármű sofőrjét kórházba szállították. Teljes útzár mellett zajlik a helyszínelés.
Az Országos Mentőszolgálatot is megkerestük, a sérültek állapotáról később adnak tájékoztatást, azt is közölni fogjuk.
