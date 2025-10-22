Nyergesvontatóba csapódott egy autó! Újabb brutális baleset a 403-as úton! Teljes az útzár! (fotók)

Ugyanazon a helyszínen történt újabb súlyos ütközés. A szerda délelőtti baleset elszenvedője most egy nyergesvontató és egy személygépjármű.

Újabb baleset történt a 403-as úton

Fotó: Bordás Béla

Bordás Béla baleseti tudósító megrendülve értesítette a portálunkat, hogy a pénteki frontális ütközés pontos helyszínén történt a szerda reggeli ütközés. Egy személygépjármű egy nyerges vontatóba csapódott bele. Az autó totálkárosra tört, a sofőrt, aki egyedül utazott, a mentők kórházba szállították. A rendőrség teljes útzár mellett helyszínel.

Szinte a pénteki rajzokat kell megerősítenie a helyszínen lévő rendőröknek, hiszen pontosan ott történt ahol az október 17-ei frontális ütközés

– mondta Bordás Béla.

Akkor másfél órán keresztül teljes útzár mellett tartott a mentés és a helyszínelés Nyíregyháza határában, a 403-as elkerülő 4 km-es szelvényénél. Frontálisan ütközött két személygépkocsi 8 óra után. A brutális baleset sérültjeit földi úton szállították a nyíregyházi kórházba, a vétlen autó sofőrje súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett.