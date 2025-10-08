Baleset
1 órája
Hármas karambol történt Nyírbátorban
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. Baleset Nyírbátorban.
Baleset Nyírbátorban. Hármas karambol történt a Ságvári Endre utcában, összeütközött három személygépkocsi - közölte a katasztrófavédelem.
A nyírbátori hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
