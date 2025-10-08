október 8., szerda

Baleset

34 perce

Hármas karambol történt Nyírbátorban

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. Baleset Nyírbátorban.

Szon.hu

Baleset Nyírbátorban. Hármas karambol történt a Ságvári Endre utcában, összeütközött három személygépkocsi - közölte a katasztrófavédelem.

Baleset Nyírbátorban
Baleset Nyírbátorban. Hárman ütköztek.
Forrás: Traffipax Nyírbátor és környéke

A nyírbátori hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

