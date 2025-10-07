Baleset
1 órája
Durva baleset Nyírbátornál - Riasztották a mentőket is!
Műszaki mentésre is szükség volt. Baleset történt Nyírbátor határában.
Baleset Nyírbátornál, fának hajtott egy autó - közölte a katasztrófavédelem.
Baleset Nyírbátornál, mentők is érkeztek
Fának ütközött és az oldalára borult egy személyautó Nyírbátor határában, a Pócsi utcában. A járműben egy ember utazott, őt a műszaki mentést végző nyírbátori hivatásos tűzoltók szabadították ki, majd átadták a mentőknek. A raj áramtalanította a gépkocsit. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.
