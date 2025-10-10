2 órája
Baleset Nyíregyházánál - Szalagkorlátnak hajtott egy autó, mentők a helyszínen (fotók)
A Sóstói út érintett szakaszán félpályán halad a forgalom. Baleset Nyíregyházánál.
Baleset Nyíregyházánál, félpályás útzár a szakaszon.
Szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi Nyíregyháza térségében, a Sóstói úton, a Kemecsei út közelében. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - közölte a katasztrófavédelem.
Szalagkorlátnak csapódott, kitört a Mini kereke NyíregyházánálFotók: Bordás Béla
Baleset Nyíregyházánál, megcsúszott a kocsi
Ma délelőtt 11.30-kor Nyíregyháza felé haladt egy személygépkocsi, amely a vizes útburkolaton megcsúszott és a dupla szalagkorlátnak ütközött. Az esethez mentőt is riasztottak, a sofőrt megfigyelésre kórházba szállították - tájékoztatott Bordás Béla.
