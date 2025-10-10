Baleset Nyíregyházánál - Szalagkorlátnak hajtott egy autó, mentők a helyszínen (fotók)

Baleset Nyíregyházánál, megcsúszott a kocsi

Ma délelőtt 11.30-kor Nyíregyháza felé haladt egy személygépkocsi, amely a vizes útburkolaton megcsúszott és a dupla szalagkorlátnak ütközött. Az esethez mentőt is riasztottak, a sofőrt megfigyelésre kórházba szállították - tájékoztatott Bordás Béla.

