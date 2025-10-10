október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ütközés

28 perce

Baleset Nyíregyházánál - Szalagkorlátnak hajtott egy autó, mentők a helyszínen (fotók)

Címkék#szalagkorlátnak ütközött#mentő#baleset#Nyíregyháza

A Sóstói út érintett szakaszán félpályán halad a forgalom. Baleset Nyíregyházánál.

Szon.hu

Baleset Nyíregyházánál, félpályás útzár a szakaszon.

baleset Nyíregyházánál
Kitört a Mini kereke. Baleset Nyíregyházánál.
Fotó: Bordás Béla

Szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi Nyíregyháza térségében, a Sóstói úton, a Kemecsei út közelében. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - közölte a katasztrófavédelem.

Szalagkorlátnak csapódott, kitört a Mini kereke Nyíregyházánál

Fotók: Bordás Béla

Baleset Nyíregyházánál, megcsúszott a kocsi

Ma délelőtt 11.30-kor Nyíregyháza felé haladt egy személygépkocsi, amely a vizes útburkolaton megcsúszott és a dupla szalagkorlátnak ütközött. Az esethez mentőt is riasztottak, a sofőrt megfigyelésre kórházba szállították - tájékoztatott Bordás Béla.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu