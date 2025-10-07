Karambol a 41-es bevezető szakaszán, 3 embert vittek el a mentők! - Fotók!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ma már több baleset is történt a vármegye útjain.

Fának ütközött és az oldalára borult egy személyautó Nyírbátor határában, a Pócsi utcában. A járműben egy ember utazott, őt a műszaki mentést végző nyírbátori hivatásos tűzoltók szabadították ki, majd átadták a mentőknek.