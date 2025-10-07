53 perce
Karambol a 41-es bevezető szakaszán, 3 embert vittek el a mentők! - Fotók!
Két személygépkocsi ütközött. Baleset Nyíregyházán.
Baleset Nyíregyházán. Kedden délelőtt két személyegépkocsi ütközött össze a 41-es főút bevezető szakaszán, a Pompás utca közelében.
Baleset Nyíregyházán, riasztották a mentőket
A mentők három személyt kórházba szállítottak. Az anyagi kár jelentős. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
Karambol a 41-es főútonFotók: Bordás Béla
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ma már több baleset is történt a vármegye útjain.
Fának ütközött és az oldalára borult egy személyautó Nyírbátor határában, a Pócsi utcában. A járműben egy ember utazott, őt a műszaki mentést végző nyírbátori hivatásos tűzoltók szabadították ki, majd átadták a mentőknek.
Korábban két személyautó karambolozott Nyíregyházán. A baleset miatt az utca érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.
Baleset történt Nyíregyházán – az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták
Ez is érdekelheti:
Senki sem sejtette, mit rejtenek a falak a Nyíregyháza melletti tanyán – Bukott a milliárdos biznisz (videó)
Szívszorító: kiderült, hogyan halt meg a nyíregyházi buszsofőr, Nyikos Róbert! Megszólalt a német rendőrség!
Maneca megállíthatatlan volt, öccse pedig az év gólját lőtte? (videóval)
Ketten haltak értelmetlen halált balesetben Szabolcsban – őket már semmi nem hozza vissza (fotókkal, videóval)