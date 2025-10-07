október 7., kedd

Baleset

53 perce

Karambol a 41-es bevezető szakaszán, 3 embert vittek el a mentők! - Fotók!

Címkék#mentő#karambol#Nyíregyháza#41-es főút

Két személygépkocsi ütközött. Baleset Nyíregyházán.

Szon.hu

Baleset Nyíregyházán. Kedden délelőtt két személyegépkocsi ütközött össze a 41-es főút bevezető szakaszán, a Pompás utca közelében. 

baleset Nyíregyházán
Baleset Nyíregyházán. 3 embert szállítottak kórházba
Fotó: Bordás Béla

Baleset Nyíregyházán, riasztották a mentőket

A mentők három személyt kórházba szállítottak. Az anyagi kár jelentős. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Karambol a 41-es főúton

Fotók: Bordás Béla

Ma már több baleset is történt a vármegye útjain.

Fának ütközött és az oldalára borult egy személyautó Nyírbátor határában, a Pócsi utcában. A járműben egy ember utazott, őt a műszaki mentést végző nyírbátori hivatásos tűzoltók szabadították ki, majd átadták a mentőknek.

Korábban két személyautó karambolozott Nyíregyházán. A baleset miatt az utca érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.

