Karambol Nyíregyházán! Belerohant a kukásutóba! (fotók)
Az ittasság gyanúja is felmerült. Baleset történt Nyíregyházán csütörtök délelőtt.
Baleset Nyíregyházán. Csütörtök délelőtta Vasvári Pál utcán kukásautó hátuljának ütközött egy kisbusz.
Vizsgálják a baleset körülményeit
Senki nem sérült meg, azonban a kisbusz vezetőjét kórházba szállították, hiszen időközben felmerült az ittasság gyanúja. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot is:
A helyszínről egy 60 év körüli férfit további vizsgálatok céljából szállítottak bajtársaink kórházba.
- tájékoztatták szerkesztőségünket.
Karambol Nyíregyházán, kukásautónak ütközöttFotók: Bordás Béla
