Karambol Nyíregyházán! Belerohant a kukásutóba! (fotók)

Baleset Nyíregyházán. Csütörtök délelőtta Vasvári Pál utcán kukásautó hátuljának ütközött egy kisbusz.

Fotó: Bordás Béla

Vizsgálják a baleset körülményeit

Senki nem sérült meg, azonban a kisbusz vezetőjét kórházba szállították, hiszen időközben felmerült az ittasság gyanúja. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot is:

A helyszínről egy 60 év körüli férfit további vizsgálatok céljából szállítottak bajtársaink kórházba.

- tájékoztatták szerkesztőségünket.