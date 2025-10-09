október 9., csütörtök

Baleset

56 perce

Karambol Nyíregyházán! Belerohant a kukásutóba! (fotók)

Címkék#karambol#ittassàg#baleset#Nyíregyháza#kukásautó

Az ittasság gyanúja is felmerült. Baleset történt Nyíregyházán csütörtök délelőtt.

Szon.hu

Baleset Nyíregyházán. Csütörtök délelőtta Vasvári Pál utcán kukásautó hátuljának ütközött egy kisbusz. 

Baleset Nyíregyházán
Baleset Nyíregyházán, a Vasvári Pál utcán
Fotó: Bordás Béla

Vizsgálják a baleset körülményeit

Senki nem sérült meg, azonban a kisbusz vezetőjét kórházba szállították, hiszen időközben felmerült az ittasság gyanúja. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot is: 

A helyszínről egy 60 év körüli férfit további vizsgálatok céljából szállítottak bajtársaink kórházba.

- tájékoztatták szerkesztőségünket.

Karambol Nyíregyházán, kukásautónak ütközött

Fotók: Bordás Béla

