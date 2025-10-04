Baleset Nyírteleknél! Félpályás útzár a szakaszon!

Baleset Nyírteleknél. Összeütközött egy üres pótkocsit vontató mezőgazdasági vontató és egy zöldségszállító furgon a 38-as főúton, Nyírtelek és Nyíregyháza között.

Baleset Nyírteleknél. Mezőgazdasági vontató ütközött egy furgonnal.

Baleset Nyírteleknél

A 33-34-es kilométer között történt balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották. A karambol miatt az érintett útszakaszon csak félpályán lehet közlekedni - közölte a katasztrófavédelem.

Ez is érdekelheti: