Karambol

1 órája

Baleset Nyírteleknél! Félpályás útzár a szakaszon!

Címkék#karambol#Nyíregyháza#Nyírtelek#baleset

A 38-as főút 33-34-es kilométere között kell forgalmi akadályra számítani. Baleset Nyírteleknél.

Szon.hu

Baleset Nyírteleknél. Összeütközött egy üres pótkocsit vontató mezőgazdasági vontató és egy zöldségszállító furgon a 38-as főúton, Nyírtelek és Nyíregyháza között.

baleset Nyírteleknél
Baleset Nyírteleknél. Mezőgazdasági vontató ütközött egy furgonnal.

 Baleset Nyírteleknél

A 33-34-es kilométer között történt balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották. A karambol miatt az érintett útszakaszon csak félpályán lehet közlekedni - közölte a katasztrófavédelem.

