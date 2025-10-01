október 1., szerda

Baleset

1 órája

Óriási a torlódás baleset miatt, jobb ha elkerüli ezt az útszakaszt

Címkék#személygépkocsi#rendőrség#baleset#Nyíregyháza

Óriási torlódásra kell számítani Nyíregyházán a Tiszavasvári úti felüljárón. Baleset miatt hatalmas a dugó.

Szon.hu
Óriási a torlódás baleset miatt, jobb ha elkerüli ezt az útszakaszt

Baleset Nyíregyházán – óriási a torlódás

Fotó: L.N.

Baleset történt Nyíregyházán a Tiszavasvári úti felüljárón két személygépkocsi karambolozott szerda délután. Hatalmas a dugó, elfoglalják a belső sávot. Lépésben halad a forgalom. A rendőrség most ért a helyszínre. Aki tudja kerülje el ezt az útszakaszt.

Baleset Nyíregyházán – Óriási a torlódás
Baleset Nyíregyházán – óriási a torlódás
Fotók: L.N.

Megkerestük a rendőrséget a balesettel kapcsolatban:

A rendőrség tájékoztatása szerint két személygépkocsi karambolozott a Tiszavasvári úton. A balesetben személyi sérülés nem történt,  csak anyagi kár keletkezett a két járműben.

Óriási a torlódás baleset miatt, jobb ha elkerüli ezt az útszakaszt

Fotók: L.N.

Mint arról korábban beszámolunk, Szörnyű baleset történt szerda délelőtt. A vonatgázolás a Tokaj InterCityt érinti, késés várható a nyíregyházi vonalon. A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a baleset szerda délelőtt történt. Mentesítő vonat indul délelőtt a vonatgázolásban érintett InterCity utasaiért.

Bővebben a balesetről az alábbi linkre kattintva olvashat.

Árokba hajtott és ott a tetejére borult egy személykocsi Tiszalökön. A Damjanich utcai balesethez a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók vonultak. A raj biztosítja a helyszínt a rendőrségi helyszínelés idején, majd kerekeire állítja és áramtalanítja a járművet. 

A balesetről bővebben ide kattintva olvashat.

A hónap tragédiái. A legmegrázóbb balesetek szeptemberben: halálos ütközés, súlyos sérülés és rolleres baleset is figyelmeztet arra, mennyire törékeny a biztonság az utakon.

Az elmúlt hónapban több olyan közlekedési baleset történt Szabolcs-Szatmár-Bereg közútjain, amelyek a számok szintjén, a balesetek súlyossága miatt is figyelemfelhívóak. Volt köztük halálos kimenetelű tragédia, súlyos sérülésekkel járó ütközés, és a rolleres karambol is. Összegyűjtöttük a legmegrázóbb baleseteket, hogy tanulságként szolgáljanak mindannyiunk számára, és emlékeztessenek bennünket: a közlekedésben egy pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes következményekkel járhat.

A legmegrázóbb balesetekről szóló cikkünket ide kattintva tudja elolvasni. (képgaléria, videó)

Halálos frontális baleset Sényőnél 

