1 órája
Óriási a torlódás baleset miatt, jobb ha elkerüli ezt az útszakaszt
Óriási torlódásra kell számítani Nyíregyházán a Tiszavasvári úti felüljárón. Baleset miatt hatalmas a dugó.
Baleset Nyíregyházán – óriási a torlódás
Fotó: L.N.
Baleset történt Nyíregyházán a Tiszavasvári úti felüljárón két személygépkocsi karambolozott szerda délután. Hatalmas a dugó, elfoglalják a belső sávot. Lépésben halad a forgalom. A rendőrség most ért a helyszínre. Aki tudja kerülje el ezt az útszakaszt.
Megkerestük a rendőrséget a balesettel kapcsolatban:
A rendőrség tájékoztatása szerint két személygépkocsi karambolozott a Tiszavasvári úton. A balesetben személyi sérülés nem történt, csak anyagi kár keletkezett a két járműben.
Óriási a torlódás baleset miatt, jobb ha elkerüli ezt az útszakasztFotók: L.N.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Mint arról korábban beszámolunk, Szörnyű baleset történt szerda délelőtt. A vonatgázolás a Tokaj InterCityt érinti, késés várható a nyíregyházi vonalon. A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a baleset szerda délelőtt történt. Mentesítő vonat indul délelőtt a vonatgázolásban érintett InterCity utasaiért.
Újabb szörnyű baleset, gázolt a vonat a nyíregyházi vonalon! Mentesítő vonat indul az utasokért!
Árokba hajtott és ott a tetejére borult egy személykocsi Tiszalökön. A Damjanich utcai balesethez a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók vonultak. A raj biztosítja a helyszínt a rendőrségi helyszínelés idején, majd kerekeire állítja és áramtalanítja a járművet.
Árokba hajtott és a tetejére borult egy autó Szabolcsban – a mentők egy fejsérültet vittek kórházba
A hónap tragédiái. A legmegrázóbb balesetek szeptemberben: halálos ütközés, súlyos sérülés és rolleres baleset is figyelmeztet arra, mennyire törékeny a biztonság az utakon.
Az elmúlt hónapban több olyan közlekedési baleset történt Szabolcs-Szatmár-Bereg közútjain, amelyek a számok szintjén, a balesetek súlyossága miatt is figyelemfelhívóak. Volt köztük halálos kimenetelű tragédia, súlyos sérülésekkel járó ütközés, és a rolleres karambol is. Összegyűjtöttük a legmegrázóbb baleseteket, hogy tanulságként szolgáljanak mindannyiunk számára, és emlékeztessenek bennünket: a közlekedésben egy pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes következményekkel járhat.