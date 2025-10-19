Kerítésnek csapódott egy autó a szabolcsi településen - Mentők és tűzoltók rohantak az esethez!

Baleset történt Pócspetriben szombat éjjel. Kerítésnek ütközött egy személyautó a Pócsi utcában - közölte a katasztrófavédelem.

Baleset történt az éjszaka Pócspetriben

Az Ófehértói út és az Iskola utca között történt balesethez a nyírbátori hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj egy embert kiemeltek a gépkocsiból. A helyszínre mentő is érkezett.

