Baleset
25 perce
Kerítésnek csapódott egy autó a szabolcsi településen - Mentők és tűzoltók rohantak az esethez!
A Pócsi utcába riasztották a tűzoltókat. Baleset történt Pócspetriben.
Baleset történt Pócspetriben szombat éjjel. Kerítésnek ütközött egy személyautó a Pócsi utcában - közölte a katasztrófavédelem.
Az Ófehértói út és az Iskola utca között történt balesethez a nyírbátori hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj egy embert kiemeltek a gépkocsiból. A helyszínre mentő is érkezett.
