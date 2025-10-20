Baleset
3 órája
Kerítésnek csapódott egy részeg sofőr Szabolcsban – videón a baleset
Egy részeg sofőr csapódott egy családi ház kerítésének szombat este. Baleset Pócspetriben: egy házaspár ült az autóban.
Baleset Pócspetriben: családi ház kerítésének csapódott egy részeg sofőr az autójával szombat este Pócspetriben, Szabolcsban, videón a baleset. –írta a Tények
Baleset Pócspetriben: autóba szorult egy nő, a tűzoltók mentették ki
Egy házaspár ült az autóban, a nőt végül a tűzoltók mentették ki. Úgy tudjuk, egy szüreti mulatságról mentek haza, amikor a baleset történt.
A balesetről korábban már beszámoltunk portálunkon:
Ezt ne hagyja ki!Baleset
Tegnap, 7:34
Kerítésnek csapódott egy autó a szabolcsi településen - Mentők és tűzoltók rohantak az esethez!
Az esethez riasztották a mentőket is. A tűzoltók szabadítottak ki egy embert az autóból.
A balesetről készült videó ide kattintva érhető el.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ez is érdekelheti:
Ezt ne hagyja ki!Szörnyethalt
4 órája
Versenyeztek, szörnyű tragédia lett a vége – eddig nem látott felvételek a halálos karambolról (fotók, videó)
Ezt ne hagyja ki!Tragédia
18 órája
Sokkoló felvételek: friss fotók és videó a szabolcsi halálos baleset helyszínéről!
Ezt ne hagyja ki!Húzódj le és állj meg!
5 órája
Villan a kék fény, int a rendőr – a legfontosabb, hogy ne pánikolj!
Ezt ne hagyja ki!Baktériumok
15 órája
Paratífusz, nyugat-nílusi láz, malária is felütötte a fejét az országban, Szabolcsban is sok a fertőző beteg
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre