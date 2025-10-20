október 20., hétfő

Baleset

52 perce

Kerítésnek csapódott egy részeg sofőr Szabolcsban – videón a baleset

Címkék#Pócspetri#baleset#részeg sofőr

Egy részeg sofőr csapódott egy családi ház kerítésének szombat este. Baleset Pócspetriben: egy házaspár ült az autóban.

Szon.hu

Baleset Pócspetriben: családi ház kerítésének csapódott egy részeg sofőr az autójával szombat este Pócspetriben, Szabolcsban, videón a baleset. írta a Tények

Baleset Pócspetriben: kerítésnek ütközött egy részeg sofőr
Fotó: Tények

Baleset Pócspetriben: autóba szorult egy nő, a tűzoltók mentették ki

Egy házaspár ült az autóban, a nőt végül a tűzoltók mentették ki. Úgy tudjuk, egy szüreti mulatságról mentek haza, amikor a baleset történt. 

A balesetről korábban már beszámoltunk portálunkon:

Az esethez riasztották a mentőket is. A tűzoltók szabadítottak ki egy embert az autóból.

A balesetről készült videó ide kattintva érhető el.

