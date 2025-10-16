Káosz és baleset a Debreceni úton: egyetlen manőverből nagy baj lett! (fotókkal)

A Debreceni út belső sávjában közlekedő személyautó sofőrje vélhetően nem látta a holttérben a külső sávban mellette haladó másik gépkocsit, és ráhúzta a kormányt, minek következtében a külső sávban haladó autós a szegélynek ütközött - részletezte portálunknak Bordás Béla nyíregyházi városgondnok a csütörtök késő délutáni baleset körülményeit.

A balesethez rendőr is érkezett Fotók: Bordás Béla

A baleset után rendőrt hívtak!

Bordás Béla hozzátette, mivel a felek nem tudtak megegyezni a felelősség kérdésében, rendőrt hívtak az esethez, akik a belső sávban közlekedő autós felelősségét állapították meg. A koccanásos balesetben személyi sérülés nem történt, az anyagi kár sem jelentős.