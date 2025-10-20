Súlyos baleset a szabolcsi útszakaszon! Egy ember beszorult a járműbe, mentők a helyszínen! (fotók)

Baleset történt a 471-es úton. Egymásba rohant két személykocsi Nyírgelse és Nyírbogát közötti szakaszon.

Súlyos baleset történt Nyírbogát és Nyírgelse között

Forrás: katasztrófavédelem

A 39-es kilométernél történt balesetben négy személy volt érintett, egy ember beszorult az egyik autóba. Az adonyi hivatásos és a szakolyi önkormányzati tűzoltók végezték a műszaki mentést. A rajok áramtalanítottak és feszítővágó segítségével kiemelték a beszorult utast az autóból, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A főút érintett szakaszán forgalomkorlátozás van érvényben - közölte a katasztrófavédelem.

Forrás: katasztrófavédelem

Forrás: katasztrófavédelem

Szinte nem múlik el egy nap sem baleset nélkül. Vasárnap sajnos egy élet is odalett. Halálos baleset történt Demecser és Gégény között. Erről itt számoltunk be: