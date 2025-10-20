1 órája
Súlyos baleset a szabolcsi útszakaszon! Egy ember beszorult a járműbe, mentők a helyszínen! (fotók)
A 471-es főút 39-es kilométeréhez riasztották a tűzoltókat. Baleset történt Nyírbogátnál.
Baleset történt a 471-es úton. Egymásba rohant két személykocsi Nyírgelse és Nyírbogát közötti szakaszon.
A 39-es kilométernél történt balesetben négy személy volt érintett, egy ember beszorult az egyik autóba. Az adonyi hivatásos és a szakolyi önkormányzati tűzoltók végezték a műszaki mentést. A rajok áramtalanítottak és feszítővágó segítségével kiemelték a beszorult utast az autóból, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A főút érintett szakaszán forgalomkorlátozás van érvényben - közölte a katasztrófavédelem.
Szinte nem múlik el egy nap sem baleset nélkül. Vasárnap sajnos egy élet is odalett. Halálos baleset történt Demecser és Gégény között. Erről itt számoltunk be:
Tragikus baleset történt Szabolcsban, súlyos sérültek is vannak - Videó és friss információk a helyszínről!
Megrázó képsorok készültek a tragikus baleset után, az egyik autó fejel lefelé landolt az árokban, a sárga Suzuki pedig szinte felismerhetetlenségig összetört.
Halálos baleset DemecsernélFotók: Bozsó Katalin
