Baleset

1 órája

Súlyos baleset a szabolcsi útszakaszon! Egy ember beszorult a járműbe, mentők a helyszínen! (fotók)

A 471-es főút 39-es kilométeréhez riasztották a tűzoltókat. Baleset történt Nyírbogátnál.

Szon.hu

Baleset történt a 471-es úton. Egymásba rohant két személykocsi Nyírgelse és Nyírbogát közötti szakaszon. 

Súlyos baleset történt Nyírbogát és Nyírgelse között
Forrás: katasztrófavédelem

A 39-es kilométernél történt balesetben négy személy volt érintett, egy ember beszorult az egyik autóba. Az adonyi hivatásos és a szakolyi önkormányzati tűzoltók végezték a műszaki mentést. A rajok áramtalanítottak és feszítővágó segítségével kiemelték a beszorult utast az autóból, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A főút érintett szakaszán forgalomkorlátozás van érvényben - közölte a katasztrófavédelem.

Forrás: katasztrófavédelem
Forrás: katasztrófavédelem

Szinte nem múlik el egy nap sem baleset nélkül. Vasárnap sajnos egy élet is odalett. Halálos baleset történt Demecser és Gégény között. Erről itt számoltunk be:

Megrázó képsorok készültek a tragikus baleset után, az egyik autó fejel lefelé landolt az árokban, a sárga Suzuki pedig szinte felismerhetetlenségig összetört. 

Halálos baleset Demecsernél

Fotók: Bozsó Katalin

