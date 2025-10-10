október 10., péntek

Baleset

1 órája

FRISSÍTVE! Öt sérült, köztük 3 gyerek! Súlyos baleset Nyíregyházánál, mentőhelikopter a helyszínen! (fotók, videó)

A 36-os főutat lezárták. Baleset történt Nyíregyházánál.

Szon.hu

Baleset Nyíregyházánál. Árokba hajtott egy személyautó a 36-os főút 45-ös kilométerszelvényénél. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak.

Baleset történt Nyíregyháza közelében. 3 embert emeltek ki a gépkocsiból
Baleset történt Nyíregyháza közelében. 3 embert emeltek ki a gépkocsiból
Fotók: Bordás Béla

A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a mentősökkel közreműködve három embert kiemeltek a gépkocsiból. A raj áramtalanítja a járművet. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írta a katasztrófavédelem.

– Döbbenetes látvány fogadta a kiérkező mentőket, rendőröket és tűzoltókat ma délután Nyíregyháza közelében, Vargabokor és Antalbokor között: egy, a megyeszékhely felé közlekedő autó eddig tisztázatlan okból egy kanyar után letért az úttestről, és egy vízelvezető árok támfalának ütközött. A kocsiban három gyermek és két felnőtt utazott, mindannyian súlyos sérüléseket szenvedtek – tájékoztatta portálunkat Bordás Béla baleseti tudósító. Nyíregyháza városgondnoka hozzátette: négy földi egység és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, majd miután stabilizálták a sérülteket, kórházba szállították őket.

– Elsőként egy betegszállító sietett a család segítségére, s néhány percen belül csatlakoztak hozzájuk a bajtársak. Jelen pillanatban is a helikopteres doktornő látja el az egyik súlyos sérült gyermeket, ő fogja utolsóként elhagyni a helyszínt.

Súlyos baleset a 36-os főúton

Fotók: Bordás Béla

Amint több információ áll rendelkezésünkre, frissítjük cikkünket.

