Öt sérült, köztük 3 gyerek! Súlyos baleset Nyíregyházánál, mentőhelikopter a helyszínen! (fotók)
A 36-os főutat lezárták. Baleset történt Nyíregyházánál.
Baleset Nyíregyházánál. Árokba hajtott egy személyautó a 36-os főút 45-ös kilométerszelvényénél. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak.
A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a mentősökkel közreműködve három embert kiemeltek a gépkocsiból. A raj áramtalanítja a járművet. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írta a katasztrófavédelem.
– Döbbenetes látvány fogadta a kiérkező mentőket, rendőröket és tűzoltókat ma délután Nyíregyháza közelében, Vargabokor és Antalbokor között: egy, a megyeszékhely felé közlekedő autó eddig tisztázatlan okból egy kanyar után letért az úttestről, és egy vízelvezető árok támfalának ütközött. A kocsiban három gyermek és két felnőtt utazott, mindannyian súlyos sérüléseket szenvedtek – tájékoztatta portálunkat Bordás Béla baleseti tudósító. Nyíregyháza városgondnoka hozzátette: négy földi egység és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, majd miután stabilizálták a sérülteket, kórházba szállították őket.
– Elsőként egy betegszállító sietett a család segítségére, s néhány percen belül csatlakoztak hozzájuk a bajtársak. Jelen pillanatban is a helikopteres doktornő látja el az egyik súlyos sérült gyermeket, ő fogja utolsóként elhagyni a helyszínt.
Súlyos baleset a 36-os főútonFotók: Bordás Béla
Amint több információ áll rendelkezésünkre, frissítjük cikkünket.
