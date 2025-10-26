53 perce
Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-as autópályán – Sávlezárásra kell számítani az érintett útszakaszon
Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M3-as autópályán. A balesetnél sávlezárásra kell számítani.
A Nyíregyháza felé vezető oldalon, Polgár közelében van szükség műszaki mentésre. Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Polgár térségében, a 174-es kilométerszelvény közelében. A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A baleset nem okoz fennakadást a forgalomban – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Vásárosnamény felé vezető oldalon a 175-ös km-nél Polgár térségében egy személyautó a belső szalagkorlátnak ütközött. Sávlezárásra kell számítani az érintett útszakaszon – olvasható az utinform.hu oldalon.
