Baleset Nyíregyháza mellett

48 perce

FRISSÍTVE! Súlyos baleset, teljes az útzár a 41-esen! Feszítővágóval szedték ki a sérülteket! Mentőhelikopter a helyszínen! (fotókkal!)

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#útzár

Feszítővágóval kellett kiszabadítani a sérülteket. A baleset Napkor és Oros között, az autópálya felhajtó közelében történt.

Szon.hu
FRISSÍTVE! Súlyos baleset, teljes az útzár a 41-esen! Feszítővágóval szedték ki a sérülteket! Mentőhelikopter a helyszínen! (fotókkal!)

Súlyos sérültje van a balesetnek

Fotó: Bordás Béla

Két személygépkocsi ütközött össze Oros és Napkor között. A baleset kedden délután történt a 41-es főúton.

baleset
Borzalmas baleset Napkor és Oros között
Fotó: Bordás Béla

Bordás Béla városgondnok a helyszínről értesítette a portálunkat, és elmondta, hogy teljes útzár mellett kezdték meg a mentést. A katasztrófavédelem szakemberei feszítő erővágó segítségével szabadították ki az autókba szorult sofőröket. A helyszínre Debrecenből mentőhelikoptert is érkezett, és megkezdték a súlyos sérültek ellátását. Teljes az útzár az érintett útvonalon, ami még legalább másfél-két óráig is eltarthat.

Borzalmas baleset történt a 41-es főúton

Fotók: Bordás Béla

Baleset a 41-es főúton

A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint összeütközött két személygépkocsi a 41-es főúton. Nyíregyháza térségében, a 41-es főút és 403-as főút körforgalma közelében. Mindkét autóban egy-egy ember utazott, akiket feszítővágó segítségével kiszabadítottak a nyíregyházi hivatásos tűzoltók. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett szakaszon teljes szélességében lezárták az utat.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy frontálisan ütközött össze a két személygépjármű kedden délután. Az egyiket egy 77 éves férfi vezette, aki életveszélyesen megsérült, a másik autóban egy 45 éves nő utazott, aki súlyos sérüléseket szenvedett. Több egység is a helyszínre érkezett, még most is zajlik a szemle, az útszakasz teljes szélességében le van zárva.

Megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, cikkünket hamarosan frissítjük!

