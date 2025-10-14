48 perce
FRISSÍTVE! Súlyos baleset, teljes az útzár a 41-esen! Feszítővágóval szedték ki a sérülteket! Mentőhelikopter a helyszínen! (fotókkal!)
Feszítővágóval kellett kiszabadítani a sérülteket. A baleset Napkor és Oros között, az autópálya felhajtó közelében történt.
Súlyos sérültje van a balesetnek
Fotó: Bordás Béla
Két személygépkocsi ütközött össze Oros és Napkor között. A baleset kedden délután történt a 41-es főúton.
Bordás Béla városgondnok a helyszínről értesítette a portálunkat, és elmondta, hogy teljes útzár mellett kezdték meg a mentést. A katasztrófavédelem szakemberei feszítő erővágó segítségével szabadították ki az autókba szorult sofőröket. A helyszínre Debrecenből mentőhelikoptert is érkezett, és megkezdték a súlyos sérültek ellátását. Teljes az útzár az érintett útvonalon, ami még legalább másfél-két óráig is eltarthat.
Borzalmas baleset történt a 41-es főútonFotók: Bordás Béla
Baleset a 41-es főúton
A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint összeütközött két személygépkocsi a 41-es főúton. Nyíregyháza térségében, a 41-es főút és 403-as főút körforgalma közelében. Mindkét autóban egy-egy ember utazott, akiket feszítővágó segítségével kiszabadítottak a nyíregyházi hivatásos tűzoltók. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett szakaszon teljes szélességében lezárták az utat.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy frontálisan ütközött össze a két személygépjármű kedden délután. Az egyiket egy 77 éves férfi vezette, aki életveszélyesen megsérült, a másik autóban egy 45 éves nő utazott, aki súlyos sérüléseket szenvedett. Több egység is a helyszínre érkezett, még most is zajlik a szemle, az útszakasz teljes szélességében le van zárva.
Megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, cikkünket hamarosan frissítjük!