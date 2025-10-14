Súlyos baleset, teljes az útzár a 41-esen! Feszítővágóval szedték ki a sérülteket! Mentőhelikopter a helyszínen! (fotókkal!)

Két személygépkocsi ütközött össze Oros és Napkor között. A baleset kedden délután történt a 41-es főúton.

Borzalmas baleset Napkor és Oros között

Fotó: Bordás Béla

Bordás Béla városgondnok a helyszínről értesítette a portálunkat, és elmondta, hogy teljes útzár mellett kezdték meg a mentést. A katasztrófavédelem szakemberei feszítő erővágó segítségével szabadították ki az autókba szorult sofőröket. A helyszínre Debrecenből mentőhelikoptert is érkezett, és megkezdték a súlyos sérültek ellátását. Teljes az útzár az érintett útvonalon, ami még legalább másfél-két óráig is eltarthat.