Baleset és teljes útzár a 403-ason: négyen utaztak az ütköző autókban!

Két gépkocsi ütközött össze a 403-as főút 4-es kilométerszelvényénél, Nyíregyháza térségében.

Itt történt a baleset!

Forrás: katasztrófavédelem

A baleset mitt lezárták az utat!

Négyen utaztak a járművekben, amelyeket a nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek, teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat.