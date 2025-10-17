Baleset
2 órája
Baleset és teljes útzár a 403-ason: négyen utaztak az ütköző autókban!
A hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt - írta a katasztrófavédleem.
Baleset Nyíregyháza közelében!
Forrás: illusztráció / getty images
Két gépkocsi ütközött össze a 403-as főút 4-es kilométerszelvényénél, Nyíregyháza térségében.
A baleset mitt lezárták az utat!
Négyen utaztak a járművekben, amelyeket a nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek, teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat.
Ezt ne hagyja ki!Csúnya vége lett...
16 órája
Káosz és baleset a Debreceni úton: egyetlen manőverből nagy baj lett! (fotókkal)
Ezt ne hagyja ki!Nyíregyháza
2025.10.15. 15:20
Autóba ült, pedig nem lett volna szabad – munkagépnek hajtott ittasan Nyíregyháza belvárosában
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre