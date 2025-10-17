október 17., péntek

Baleset

2 órája

Baleset és teljes útzár a 403-ason: négyen utaztak az ütköző autókban!

A hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt - írta a katasztrófavédleem.

Baleset Nyíregyháza közelében!

Forrás: illusztráció / getty images

Két gépkocsi ütközött össze a 403-as főút 4-es kilométerszelvényénél, Nyíregyháza térségében. 

Itt történt a baleset!
Forrás: katasztrófavédelem

A baleset mitt lezárták az utat!

Négyen utaztak a járművekben, amelyeket a nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek, teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat.

 

