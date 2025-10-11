október 11., szombat

Baleset

2 órája

Parkoló gépkocsinak ütközött és a tetejére borult egy autó Szabolcsban – tűzoltók a helyszínen

Parkoló gépkocsinak ütközött és a tetejére borult egy autó Szabolcsban. A balesetben érintett útszakaszon, félpályán halad a forgalom.

Szon.hu

A balesetben érintett útszakaszon, félpályán halad a forgalom. Parkoló gépkocsinak ütközött és a tetejére borult egy személyautó Pócspetriben, a Pócsi utcában, azaz a 4928-as út 2-es kilométerénél. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a nyírbátori hivatásos tűzoltók érkeztek ki. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – olvasható a zabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock / szon

Frissítés:

Információink szerint a sofőrön kívül, senki nem ült az autóban. Ő könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet.

Mint arról korábban beszámoltunk, biciklist gázolt egy terepjáró a 36-os főúton. 

Egy középkorú férfi haladt a 36-os főúton, és elütötte egy terepjáró. A kerékpáros nem viselt láthetósági mellényt, nem volt rajta fényvisszaverő kiegészítő, és a kerékpárján sem volt működő világítás. A balesethez, a hatósági szervek kiérkeztek, sajnos a férfi életét már nem tudták megmenteni.
Bővebben a balesetről ide kattintva olvashat.

Súlyos baleset történt tegnap ugyancsak a 36-os főúton: mentőhelikoptert is riasztottak

Baleset történt történt tegnap szintén a 36-os főúton

 Árokba hajtott egy személyautó a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a mentősökkel közreműködve három embert kiemeltek a gépkocsiból. Döbbenetes látvány fogadta a kiérkező mentőket, rendőröket és tűzoltókat. A kocsiban három gyermek és két felnőtt utazott, mindannyian súlyos sérüléseket szenvedtek.

Bővebben a balesetről az alábbi linkre kattintva olvashat.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kerékpárosok nem minden esetben ismerik, illetve tartják be a rájuk vonatkozó szabályokat:

  • Fordítsanak kiemelt figyelmet a látás és láthatóság szerepére! A sötétebb környezet, a csapadéktól csillogó útburkolat, a szemből érkező járművek fényszórói megnehezítik a közlekedést, ami nagyobb odafigyelést vár el a járművezetőktől. A gépjárművek a nem megfelelően kivilágított kerékpárosokat nehezebben veszik észre.
  • Kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között csak akkor szabad közlekedni, ha az megfelelően ki van világítva.
  • Lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a kerékpárosnak fényvisszaverő mellényt kell viselnie.
  • Csak olyan kerékpárral vegyenek részt a közúti forgalomban, amelyek a kötelező tartozékokkal fel vannak szerelve!

Az őszi kerékpározás biztonsága érdekében a legfontosabbak a láthatóság növelése, a kerékpár karbantartása, a megfelelő öltözködés és a közlekedési szabályok betartása. Mindig viselj sisakot, légy látható, tartsd tisztán és karban a biciklit, és figyeld az útfelületet. 

...hogy mindenki hazaérjen! 

 

