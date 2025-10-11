Parkoló gépkocsinak ütközött és a tetejére borult egy autó Szabolcsban – tűzoltók a helyszínen

A balesetben érintett útszakaszon, félpályán halad a forgalom. Parkoló gépkocsinak ütközött és a tetejére borult egy személyautó Pócspetriben, a Pócsi utcában, azaz a 4928-as út 2-es kilométerénél. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a nyírbátori hivatásos tűzoltók érkeztek ki. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – olvasható a zabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Baleset Szabolcsban: Parkoló gépkocsinak ütközött és a tetejére borult egy személyautó

Frissítés:

Információink szerint a sofőrön kívül, senki nem ült az autóban. Ő könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet.

