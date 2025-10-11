1 órája
Parkoló gépkocsinak ütközött és a tetejére borult egy autó Szabolcsban – tűzoltók a helyszínen
Parkoló gépkocsinak ütközött és a tetejére borult egy autó Szabolcsban. A balesetben érintett útszakaszon, félpályán halad a forgalom.
A balesetben érintett útszakaszon, félpályán halad a forgalom. Parkoló gépkocsinak ütközött és a tetejére borult egy személyautó Pócspetriben, a Pócsi utcában, azaz a 4928-as út 2-es kilométerénél. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a nyírbátori hivatásos tűzoltók érkeztek ki. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – olvasható a zabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Frissítés:
Információink szerint a sofőrön kívül, senki nem ült az autóban. Ő könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Mint arról korábban beszámoltunk, biciklist gázolt egy terepjáró a 36-os főúton.
Egy középkorú férfi haladt a 36-os főúton, és elütötte egy terepjáró. A kerékpáros nem viselt láthetósági mellényt, nem volt rajta fényvisszaverő kiegészítő, és a kerékpárján sem volt működő világítás. A balesethez, a hatósági szervek kiérkeztek, sajnos a férfi életét már nem tudták megmenteni.
Bővebben a balesetről ide kattintva olvashat.
Ajánljuk még: ezek is érdekelhetik:
Súlyos baleset történt tegnap ugyancsak a 36-os főúton: mentőhelikoptert is riasztottak
Baleset történt történt tegnap szintén a 36-os főúton
Árokba hajtott egy személyautó a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a mentősökkel közreműködve három embert kiemeltek a gépkocsiból. Döbbenetes látvány fogadta a kiérkező mentőket, rendőröket és tűzoltókat. A kocsiban három gyermek és két felnőtt utazott, mindannyian súlyos sérüléseket szenvedtek.
Szívfacsaró - nem értek haza: öt sérült, köztük három gyerek - súlyos baleset történt pénteken Nyíregyházánál (fotókkal, videóval)
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kerékpárosok nem minden esetben ismerik, illetve tartják be a rájuk vonatkozó szabályokat:
- Fordítsanak kiemelt figyelmet a látás és láthatóság szerepére! A sötétebb környezet, a csapadéktól csillogó útburkolat, a szemből érkező járművek fényszórói megnehezítik a közlekedést, ami nagyobb odafigyelést vár el a járművezetőktől. A gépjárművek a nem megfelelően kivilágított kerékpárosokat nehezebben veszik észre.
- Kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között csak akkor szabad közlekedni, ha az megfelelően ki van világítva.
- Lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a kerékpárosnak fényvisszaverő mellényt kell viselnie.
- Csak olyan kerékpárral vegyenek részt a közúti forgalomban, amelyek a kötelező tartozékokkal fel vannak szerelve!
Az őszi kerékpározás biztonsága érdekében a legfontosabbak a láthatóság növelése, a kerékpár karbantartása, a megfelelő öltözködés és a közlekedési szabályok betartása. Mindig viselj sisakot, légy látható, tartsd tisztán és karban a biciklit, és figyeld az útfelületet.
...hogy mindenki hazaérjen!
Durva baleset az M3-ason, sérült is van! - Riasztották a mentőket! (fotók)
Csúsznak és borulnak a kocsik ezen a szabolcsi helyen, mégis a sofőrök jönnek ki jól belőle – fotókkal