Baleset

3 órája

Frissítés! Durva baleset Tiszalök és Tiszadada között – az egyik járműbe beszorult egy utas

Címkék#Nyíregyháza#baleset#gépkocsi

Összeütközött két gépkocsi Tiszalök és Tiszadada között. A baleset következtében egy utas az egyik járműbe szorult.

Balesettel kezdődött a kedd reggel: Összeütközött két gépkocsi Tiszalök és Tiszadada között, a 3612-es út 23-as kilométerszelvényénél. 

Forrás: Illusztráció: Shutterstock/ Szon.hu

Az ütközés következtében az egyik járműbe beszorult egy utas, akit a tiszadadai önkéntes tűzoltók emeltek ki. A balesethez a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók és a mentők is kiérkeztek, valamint a hajdúnánási hivatásos tűzoltók is az esethez tartanak – olvasható a katasztrofavedelm.hu oldalon.

Frissítés:

Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot:

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 55 éves fejsérült nőt légi úton, míg egy 70 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba.

