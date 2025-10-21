Frissítés! Durva baleset Tiszalök és Tiszadada között – az egyik járműbe beszorult egy utas

Balesettel kezdődött a kedd reggel: Összeütközött két gépkocsi Tiszalök és Tiszadada között, a 3612-es út 23-as kilométerszelvényénél.

Baleset történt Tiszalök és Tiszadada között – egy utas az egyik járműbe szorult

Forrás: Illusztráció: Shutterstock/ Szon.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Az ütközés következtében az egyik járműbe beszorult egy utas, akit a tiszadadai önkéntes tűzoltók emeltek ki. A balesethez a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók és a mentők is kiérkeztek, valamint a hajdúnánási hivatásos tűzoltók is az esethez tartanak – olvasható a katasztrofavedelm.hu oldalon.

Frissítés:

Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot:

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 55 éves fejsérült nőt légi úton, míg egy 70 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba.

Ajánljuk még, ez is érdekelheti:

Mint arról korábban beszámoltunk, kerékpáros gázolás történt Nyíregyháza belvárosában. Több mentőegységek érkeztek a helyszínre. Súlyos kerékpáros gázolás történt ma reggel Nyíregyházán a belvárosban a Bocskai utca-Hunyadi utcai csomópontban.