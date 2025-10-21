3 órája
Frissítés! Durva baleset Tiszalök és Tiszadada között – az egyik járműbe beszorult egy utas
Összeütközött két gépkocsi Tiszalök és Tiszadada között. A baleset következtében egy utas az egyik járműbe szorult.
Balesettel kezdődött a kedd reggel: Összeütközött két gépkocsi Tiszalök és Tiszadada között, a 3612-es út 23-as kilométerszelvényénél.
Az ütközés következtében az egyik járműbe beszorult egy utas, akit a tiszadadai önkéntes tűzoltók emeltek ki. A balesethez a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók és a mentők is kiérkeztek, valamint a hajdúnánási hivatásos tűzoltók is az esethez tartanak – olvasható a katasztrofavedelm.hu oldalon.
Frissítés:
Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot:
A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 55 éves fejsérült nőt légi úton, míg egy 70 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba.
