Durva baleset Tiszalök és Tiszadada között – az egyik járműbe beszorult egy utas
Összeütközött két gépkocsi Tiszalök és Tiszadada között. A baleset következtében egy utas az egyik járműbe szorult.
Balesettel kezdődött a kedd reggel: Összeütközött két gépkocsi Tiszalök és Tiszadada között, a 3612-es út 23-as kilométerszelvényénél.
Az ütközés következtében az egyik járműbe beszorult egy utas, akit a tiszadadai önkéntes tűzoltók emeltek ki. A balesethez a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók és a mentők is kiérkeztek, valamint a hajdúnánási hivatásos tűzoltók is az esethez tartanak – olvasható a katasztrofavedelm.hu oldalon.
