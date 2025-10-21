Durva baleset Tiszalök és Tiszadada között – az egyik járműbe beszorult egy utas

Balesettel kezdődött a kedd reggel: Összeütközött két gépkocsi Tiszalök és Tiszadada között, a 3612-es út 23-as kilométerszelvényénél.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock/ Szon.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Az ütközés következtében az egyik járműbe beszorult egy utas, akit a tiszadadai önkéntes tűzoltók emeltek ki. A balesethez a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók és a mentők is kiérkeztek, valamint a hajdúnánási hivatásos tűzoltók is az esethez tartanak – olvasható a katasztrofavedelm.hu oldalon.

Ajánljuk még, ez is érdekelheti:

Mint arról korábban beszámoltunk, kerékpáros gázolás történt Nyíregyháza belvárosában. Több mentőegységek érkeztek a helyszínre. Súlyos kerékpáros gázolás történt ma reggel Nyíregyházán a belvárosban a Bocskai utca-Hunyadi utcai csomópontban.