2 órája
Baleset történt Nyíregyházán – az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták (fotók, videó)
Két személyautó karambolozott Nyíregyházán. A baleset miatt az utca érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.
Baleset Nyíregyházán: a Szarvas utca érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Karambolozott két személyautó Nyíregyházán, a Szarvas utcában, a Kereszt utca közelében. Az egyik gépkocsi utánfutót húzott maga után. A város hivatásos tűzoltói az egyik járművet áramtalanították – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Baleset történt Nyíregyházán a Szarvas utcánFotók: Sipeki Péter
Az utánfutón többek között egy benzines fűkasza és egy kanna üzemanyag volt, mely az ütközés következtében nagy területen folyt ki az úttestre, ezért az intézkedő rendőrök a helyszínre hívták a katasztrófavédelem munkatársait is. Az anyagi kár jelentős.
Baleset a Szarvas utcánFotók: Bordás Béla
Baleset történt Nyíregyházán a Szarvas utcánFotók: Sipeki Péter
