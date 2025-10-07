október 7., kedd

Baleset

1 órája

Baleset történt Nyíregyházán – az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#Nyíregyháza#Szarvas utca

Két személyautó karambolozott Nyíregyházán. A baleset miatt az utca érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.

Szon.hu

Baleset Nyíregyházán: a Szarvas utca érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Karambolozott két személyautó Nyíregyházán, a Szarvas utcában, a Kereszt utca közelében. Az egyik gépkocsi utánfutót húzott maga után. A város hivatásos tűzoltói az egyik járművet áramtalanították – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Baleset történt Nyíregyházán – az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták
Baleset történt  Nyíregyházán – az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták
Fotó: Peter Sipeki

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Baleset történt Nyíregyházán a Szarvas utcán

Fotók: Sipeki Péter

Az utánfutón többek között egy benzines fűkasza és egy kanna üzemanyag volt, mely az ütközés következtében nagy területen folyt ki az úttestre, ezért az intézkedő rendőrök a helyszínre hívták a katasztrófavédelem munkatársait is. Az anyagi kár jelentős.

Baleset a Szarvas utcán

Fotók: Bordás Béla

 

Baleset történt Nyíregyházán a Szarvas utcán

Fotók: Sipeki Péter

Nyíregyháza külterületén csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága egy olyan nemzetközi bűnszervezetre, amely nagy kapacitású illegális cigarettagyárat hozott létre, és működtetett. A pénzügyőrök a razzia során több mint 4 milliárd forint értéket meghaladó adózatlan jövedéki terméket, továbbá két komplett gyártósort foglaltak le. Az ukrán nemzetiségű 19 gyanúsítottat őrizetbe vették, a bíróság október 5-én döntött a letartóztatásukról.

Bővebben az esetről az alábbi linkre kattintva olvashat.

Április óta keresték az eltűnt nyíregyházi buszsofőrt Németországban. Sajnos Nyikos Róbert életét vesztette, most árult el részleteket a rendőrség. 

Nyikos Róbert tragédiája az alábbi linkre kattintva olvashatják el.

 

 

