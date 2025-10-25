október 25., szombat

Baleset

3 órája

Jelentős a kár! Két autó karambolozott a Törzs utcán! (fotókkal)

Címkék#autó#baleset#Törzs utca

Megtörtént a baj a Törzs utcán!

Jelentős a kár! Két autó karambolozott a Törzs utcán! (fotókkal)

A Törzs utcán történt a baleset.

Fotó: Bordás Béla

Szombat délután ismét baleset történt Nyíregyházán, a Törzs utcán. Az ütközésben szerencsére senki sem sérült meg, ám a járművekben jelentős anyagi kár keletkezett. A felek a helyszínen megegyeztek a felelősség kérdésében.

Karambol a Törzs utcán

Fotók: Bordás Béla

 

