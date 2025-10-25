Baleset
Jelentős a kár! Két autó karambolozott a Törzs utcán! (fotókkal)
Megtörtént a baj a Törzs utcán!
A Törzs utcán történt a baleset.
Fotó: Bordás Béla
Szombat délután ismét baleset történt Nyíregyházán, a Törzs utcán. Az ütközésben szerencsére senki sem sérült meg, ám a járművekben jelentős anyagi kár keletkezett. A felek a helyszínen megegyeztek a felelősség kérdésében.
Karambol a Törzs utcánFotók: Bordás Béla
