Halálos baleset történt a 36-os főúton: biciklist gázoltak el

Baleset Szabolcsban: Péntek késő este egy középkorú férfi kerékpárján haladt a 36-os főúton, és elütötte egy terepjáró. Információink szerint a kerékpáros férfi nem viselt láthatósági mellényt, fényvisszaverő kiegészítőket, és a biciklijén sem volt működő világítás. A helyszínre rendőrség, mentő érkezett. A férfi életét nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt – erősítette meg a hírt szerkesztőségünknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A rendőrség a tragédia körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja.

Baleset Szabolcsban: Biciklist gázolt egy autó a 36-os főúton

Forrás: Illusztráció: police.hu

Lépj a láthatóságra

A rendőrség minden évben ősszel felhívja a közlekedők figyelmét a megváltozott időjárásra, és a láthatóságra.

Viselj láthatósági ruházatot:

Használj élénk színű ruhákat és fényvisszaverő elemekkel ellátott kiegészítőket, például mellényt, csuklópántot vagy cipővédőt.

Használj világítást:

Mindig világíts a kerékpárodon, éjjel és nappal is. Győződj meg róla, hogy az első (fehér) és a hátsó (piros) lámpa is jól működik.

Figyelj a fényvisszaverő elemekre:

Ha a kerékpárod alkatrészei (pl. felni, küllők, pedál) nem rendelkeznek fényvisszaverő elemekkel, szereltess rájuk.

Tartsd karban a kerékpárodat

Tisztítás és karbantartás:

Az esős és sáros őszi időjárás megterheli a biciklit. Rendszeresen mosd le, szárítsd le, és tartsd tisztán a hajtást. Zsírozd, olajozd a láncot, és a mozgó alkatrészeket, hogy gördülékenyen működjenek.

Fékek ellenőrzése:

Mivel az út nedvesebb, az időjárás viszontagságai miatt a fékek hatékonysága is csökkenhet. Ellenőrizd a fékbetéteket és a fékkábeleket, hogy megbizonyosodj a megfelelő működésükről.

Viseld a megfelelő felszerelést

Figyelj a közlekedésre

Mint arról már korábban többször is írtunk, egyre több a baleset vármegyénkben. Itt az ősz, csúszósak az utak, párás, ködös a levegő, így a látási viszonyok is megváltoznak. Elég egy pillanat, és sajnos megtörténik a baj.