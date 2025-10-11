október 11., szombat

Tragédia

27 perce

Halálos baleset történt a 36-os főúton: biciklist gázoltak el

Kerékpárost gázolt egy terepjáró Szabolcsban. A baleset a 36-os főúton Tiszavasvári környékén történt péntek este.

Szon.hu

Baleset Szabolcsban: Péntek késő este egy középkorú férfi kerékpárján haladt a 36-os főúton, és elütötte egy terepjáró. Információink szerint a kerékpáros férfi nem viselt láthatósági mellényt, fényvisszaverő kiegészítőket, és a biciklijén sem volt működő világítás. A helyszínre rendőrség, mentő érkezett. A férfi életét nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt – erősítette meg a hírt szerkesztőségünknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság.  A rendőrség a tragédia körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja.

Baleset, tragédia: Biciklist gázolt egy autó Szabolcsban
Baleset Szabolcsban: Biciklist gázolt egy autó a 36-os főúton
Forrás: Illusztráció: police.hu

Lépj a láthatóságra

A rendőrség minden évben ősszel felhívja a közlekedők figyelmét a megváltozott időjárásra, és a láthatóságra. 

Viselj láthatósági ruházatot:

Használj élénk színű ruhákat és fényvisszaverő elemekkel ellátott kiegészítőket, például mellényt, csuklópántot vagy cipővédőt. 

Használj világítást:

Mindig világíts a kerékpárodon, éjjel és nappal is. Győződj meg róla, hogy az első (fehér) és a hátsó (piros) lámpa is jól működik. 

Figyelj a fényvisszaverő elemekre:

Ha a kerékpárod alkatrészei (pl. felni, küllők, pedál) nem rendelkeznek fényvisszaverő elemekkel, szereltess rájuk. 
Tartsd karban a kerékpárodat

Tisztítás és karbantartás:

Az esős és sáros őszi időjárás megterheli a biciklit. Rendszeresen mosd le, szárítsd le, és tartsd tisztán a hajtást. Zsírozd, olajozd a láncot, és a mozgó alkatrészeket, hogy gördülékenyen működjenek.

Fékek ellenőrzése:

Mivel az út nedvesebb, az időjárás viszontagságai miatt a fékek hatékonysága is csökkenhet. Ellenőrizd a fékbetéteket és a fékkábeleket, hogy megbizonyosodj a megfelelő működésükről. 

Viseld a megfelelő felszerelést

  • Sisakkal a biztonságért: Viselj mindig sisakot, ez életet menthet. 
  • Réteges öltözködés: Öltözz rétegesen, hogy a hőmérséklet ingadozásaihoz alkalmazkodni tudj.
  • Műszakilag tökéletes kerékpár: Ellenőrizd, hogy a kerékpár minden alkatrésze (fékek, lánc, világítás, gumik) jó állapotban van-e, mielőtt elindulsz. 

Figyelj a közlekedésre

  • Vezess óvatosan: Figyelj a lehullott levelekre, a nedves útra, és a hirtelen megváltozó útviszonyokra. 
  • Ismerd és tartsd be a szabályokat: Mindig tartsd be a közúti közlekedés szabályait. 
  • Kerüld a holttereket: Különösen figyelj az autók holttereire, és próbálj meg minél több időt a láthatóságod és a közlekedési szituációk "olvasásával" tölteni. 

Mint arról már korábban többször is írtunk, egyre több a baleset vármegyénkben. Itt az ősz, csúszósak az utak, párás, ködös a levegő, így a látási viszonyok is megváltoznak. Elég egy pillanat, és sajnos megtörténik a baj.

Súlyos baleset történt tegnap ugyancsak a 36-os főúton: mentőhelikoptert is riasztottak

Baleset történt történt tegnap szintén a 36-os főúton. Árokba hajtott egy személyautó a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a mentősökkel közreműködve három embert kiemeltek a gépkocsiból. Döbbenetes látvány fogadta a kiérkező mentőket, rendőröket és tűzoltókat. A kocsiban három gyermek és két felnőtt utazott, mindannyian súlyos sérüléseket szenvedtek. 

Bővebben a balesetről az alábbi linkre kattintva olvashat.

Súlyos baleset a 36-os főúton

Fotók: Bordás Béla

 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kerékpárosok nem minden esetben ismerik, illetve tartják be a rájuk vonatkozó szabályokat:

  • Fordítsanak kiemelt figyelmet a látás és láthatóság szerepére! A sötétebb környezet, a csapadéktól csillogó útburkolat, a szemből érkező járművek fényszórói megnehezítik a közlekedést, ami nagyobb odafigyelést vár el a járművezetőktől. A gépjárművek a nem megfelelően kivilágított kerékpárosokat nehezebben veszik észre.
  • Kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között csak akkor szabad közlekedni, ha az megfelelően ki van világítva.
  • Lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a kerékpárosnak fényvisszaverő mellényt kell viselnie.
  • Csak olyan kerékpárral vegyenek részt a közúti forgalomban, amelyek a kötelező tartozékokkal fel vannak szerelve!

Az őszi kerékpározás biztonsága érdekében a legfontosabbak a láthatóság növelése, a kerékpár karbantartása, a megfelelő öltözködés és a közlekedési szabályok betartása. Mindig viselj sisakot, légy látható, tartsd tisztán és karban a biciklit, és figyeld az útfelületet. 

