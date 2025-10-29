Ütközött és árokba borult egy autó Újfehértón! Mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre! (fotók)

Baleset Újfehértón. Parkoló autónak ütközött egy másik személygépjármű a Zrínyi Ilona utcában - írta a katasztrófavédelem.

Baleset Újfehértón, mentőhelikopter a helyszínen!

Fotó: Sipeki Péter

A személyautó az ütközés következtében árokba hajtott és felborult. A járműben egy ember utazott, akit a helyi önkormányzati tűzoltók feszítővágóval kimentettek. A raj áramtalanította az árokba borult gépjárművet. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot:

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 40 év körüli nőt súlyos sérülésekkel szállítottak földi úton kórházba.

- tájékoztatták szerkesztőségünket.

Fotó: Sipeki Péter

Frissítés itt: