Ütközött és árokba borult egy autó Újfehértón! Mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre! (fotók)
A tűzoltók egy embert feszítővágóval kimentettek a járműből. Baleset Újfehértón.
Baleset Újfehértón. Parkoló autónak ütközött egy másik személygépjármű a Zrínyi Ilona utcában - írta a katasztrófavédelem.
A személyautó az ütközés következtében árokba hajtott és felborult. A járműben egy ember utazott, akit a helyi önkormányzati tűzoltók feszítővágóval kimentettek. A raj áramtalanította az árokba borult gépjárművet. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot:
A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 40 év körüli nőt súlyos sérülésekkel szállítottak földi úton kórházba.
- tájékoztatták szerkesztőségünket.
Frissítés itt:
Friss fotók a helyszínről! Súlyosan megsérült egy nő az újfehértói balesetben!
