Baleset

1 órája

Ütközött és árokba borult egy autó Újfehértón! Mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre! (fotók)

Címkék#karambol#baleset#Újfehértó

A tűzoltók egy embert feszítővágóval kimentettek a járműből. Baleset Újfehértón.

Szon.hu

Baleset Újfehértón. Parkoló autónak ütközött egy másik személygépjármű a Zrínyi Ilona utcában - írta a katasztrófavédelem.

Baleset Újfehértón, mentőhelikopter a helyszínen!
Fotó: Sipeki Péter

A személyautó az ütközés következtében árokba hajtott és felborult. A járműben egy ember utazott, akit a helyi önkormányzati tűzoltók feszítővágóval kimentettek. A raj áramtalanította az árokba borult gépjárművet. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot:

A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Bajtársaink egy 40 év körüli nőt súlyos sérülésekkel szállítottak földi úton kórházba.

- tájékoztatták szerkesztőségünket.

Fotó: Sipeki Péter

