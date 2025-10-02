FRISSÍTVE! Mentőhelikopter érkezett! Baleset Nyírbogdánynál: küzdenek a sofőr életéért (fotókkal, videóval)

Információink szerint mentőhelikopter érkezett a helyszínre, küzdenek az 50 év körüli sofőr életéért. A helyszínelés idejére teljesen lezárták Kemecse és Nyírbogdány között az útszakaszt.

FRISSÍTVE!

A pátrohai sérültnek stabilizálták az állapotát, a Jósa András Oktatókórház Traumatológiai Centrumába szállította az esetkocsi súlyos, életveszélyes sérülésekkel, a mentőhelikopter pedig visszatért a kiindulási helyére. Az útzárat feloldották.