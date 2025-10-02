2 órája
Mentőhelikopter érkezett! Baleset Nyírbogdánynál: küzdenek a sofőr életéért (fotókkal, videóval)
Az ütközés következtében a sofőr beszorult, jelenleg küzdenek az életéért. Baleset történt Nyírbogdány belterületén.
Az ütközés után beszorult a roncsba.
Fotó: Sipeki Péter
Baleset történt: lesodródott az úttestről és fának csapódott egy személygépjármű Nyírbogdányban, a Dózsa utcában.
Baleset történt, küzdenek a sofőr életéért
Az ütközés következtében a sofőr a járműbe szorult, akit a nyíregyházi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett feszítővágó segítségével kiszabadítottak. A helyszínen dolgoznak a társhatóságok is - írta a katasztrófavédelem.
Baleset Nyírbogdánynál, küzdenek a sofőr életéértFotók: Sipeki Péter
Információink szerint mentőhelikopter érkezett a helyszínre, küzdenek az 50 év körüli sofőr életéért. Teljesen lezárták Kemecse és Nyírbogdány között az útszakaszt.
