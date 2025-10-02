Mentőhelikopter érkezett! Baleset Nyírbogdánynál: küzdenek a sofőr életéért (fotókkal, videóval)

Baleset történt: lesodródott az úttestről és fának csapódott egy személygépjármű Nyírbogdányban, a Dózsa utcában.

Baleset Nyírbogdányban: brutális erejű ütközés a fával.

Fotó: Sipeki Péter

Baleset történt, küzdenek a sofőr életéért

Az ütközés következtében a sofőr a járműbe szorult, akit a nyíregyházi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett feszítővágó segítségével kiszabadítottak. A helyszínen dolgoznak a társhatóságok is - írta a katasztrófavédelem.