Fának ütközött, teljes útzár Kemecse és Nyírbogdány között

2 órája

Mentőhelikopter érkezett! Baleset Nyírbogdánynál: küzdenek a sofőr életéért (fotókkal, videóval)

Az ütközés következtében a sofőr beszorult, jelenleg küzdenek az életéért. Baleset történt Nyírbogdány belterületén.

Szon.hu
Mentőhelikopter érkezett! Baleset Nyírbogdánynál: küzdenek a sofőr életéért (fotókkal, videóval)

Az ütközés után beszorult a roncsba.

Fotó: Sipeki Péter

Baleset történt: lesodródott az úttestről és fának csapódott egy személygépjármű Nyírbogdányban, a Dózsa utcában. 

baleset nyírbogdány ütközés
Baleset Nyírbogdányban: brutális erejű ütközés a fával.
Fotó: Sipeki Péter

Baleset történt, küzdenek a sofőr életéért 

Az ütközés következtében a sofőr a járműbe szorult, akit a nyíregyházi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett feszítővágó segítségével kiszabadítottak. A helyszínen dolgoznak a társhatóságok is - írta a katasztrófavédelem.

Baleset Nyírbogdánynál, küzdenek a sofőr életéért

Fotók: Sipeki Péter

Információink szerint mentőhelikopter érkezett a helyszínre, küzdenek az 50 év körüli sofőr életéért. Teljesen lezárták Kemecse és Nyírbogdány között az útszakaszt. 

 

