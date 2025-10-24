október 24., péntek

Tragédia

39 perce

Szörnyű tragédia! Vezetés közben halt meg egy férfi Nyíregyházán! (fotókkal)

Címkék#baleset halál#Oros#jármű

Vezetés közben lett rosszul a sofőr pénteken. A baleset helyszínére kiérkezett mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. 

Szon.hu

Pénteken szörnyű tragédia történt Nyíregyházán. A baleset helyszínén életét vesztette az autót vezető férfi.

A baleset helyszínén életét vesztette egy férfi
Fotó: Bordás Béla
Fotó: Bordás Béla

Baleset és halál az utakon

Bordás Béla baleseti tudósító portálunknak elmondta, hogy pénteken  egy 70 éves férfi haladt sötét színű személygépkocsijával Oros felől Nyíregyháza irányába. A férfi feltehetően rosszul lett és áttért a menetirány szerinti bal oldalra a főútvonalon. Először az útpadkának, majd egy fának ütközött, az állította meg. 

A kiérkező mentők sajnos már csak a halál beálltát állapíthatták meg. Szerencse a nagy szerencsétlenségben, hogy akkor éppen nem jött szembe semmilyen jármű, nem ütközött össze senkivel 

– mondta el a tragédia részleteit Bordás Béla. 

Szerkesztőségünk az Országos Mentőszolgálatot is megkérdezte az esetről, amit válaszolnak, azt is közölni fogjuk. 

Vezetés közben lett rosszul a sofőr

Fotók: Bordás Béla

Rosszul lett a robogós

Sajnos négy hónappal ezelőtt is történt hasonló sajnálatos eset. Akkor a 38-as főút melletti kerékpárúton közlekedett a robogójával egy 62 éves férfi Gyulatanya és Varjúlapos között. 

A közelben lévők egyszer csak azt vették észre, hogy a férfi a járművével elkezdett kacsázni, majd az oldalára borult. Feltehetően a férfi rosszul lett. Azonnal értesítették a mentőket, majd később rohamkocsi is érkezett a helyszínre. A mentők több mint 50 percig a legmagasabb szinten – ballonlélegeztetéssel, gyógyszerekkel – küzdöttek a férfi életéért, azonban megmenteni már nem tudták, meghalt a robogós férfi.

Ma délután egy másik balesethez is riasztották a hatóságokat, a mentők is a helyszínre érkeztek. Egymásba rohant két autó a 4-es főúton. Téglás határában két autó karambolozott.

További témáink: 

 

