39 perce
Szörnyű tragédia! Vezetés közben halt meg egy férfi Nyíregyházán! (fotókkal)
Vezetés közben lett rosszul a sofőr pénteken. A baleset helyszínére kiérkezett mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
Pénteken szörnyű tragédia történt Nyíregyházán. A baleset helyszínén életét vesztette az autót vezető férfi.
Baleset és halál az utakon
Bordás Béla baleseti tudósító portálunknak elmondta, hogy pénteken egy 70 éves férfi haladt sötét színű személygépkocsijával Oros felől Nyíregyháza irányába. A férfi feltehetően rosszul lett és áttért a menetirány szerinti bal oldalra a főútvonalon. Először az útpadkának, majd egy fának ütközött, az állította meg.
A kiérkező mentők sajnos már csak a halál beálltát állapíthatták meg. Szerencse a nagy szerencsétlenségben, hogy akkor éppen nem jött szembe semmilyen jármű, nem ütközött össze senkivel
– mondta el a tragédia részleteit Bordás Béla.
Szerkesztőségünk az Országos Mentőszolgálatot is megkérdezte az esetről, amit válaszolnak, azt is közölni fogjuk.
Vezetés közben lett rosszul a sofőrFotók: Bordás Béla
Rosszul lett a robogós
Sajnos négy hónappal ezelőtt is történt hasonló sajnálatos eset. Akkor a 38-as főút melletti kerékpárúton közlekedett a robogójával egy 62 éves férfi Gyulatanya és Varjúlapos között.
Tragédia a 38-ason – a kerékpárúton halt meg a 62 éves férfi (fotók)
A közelben lévők egyszer csak azt vették észre, hogy a férfi a járművével elkezdett kacsázni, majd az oldalára borult. Feltehetően a férfi rosszul lett. Azonnal értesítették a mentőket, majd később rohamkocsi is érkezett a helyszínre. A mentők több mint 50 percig a legmagasabb szinten – ballonlélegeztetéssel, gyógyszerekkel – küzdöttek a férfi életéért, azonban megmenteni már nem tudták, meghalt a robogós férfi.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ma délután egy másik balesethez is riasztották a hatóságokat, a mentők is a helyszínre érkeztek. Egymásba rohant két autó a 4-es főúton. Téglás határában két autó karambolozott.
Egymásba rohant két autó a 4-es főúton – A járművek utasaihoz mentő érkezett
További témáink:
Kiadták a figyelmeztetést! Jön a ciklon, Szabolcs vármegyét sem kíméli!
Megszűnt a forgalmi akadály a nyíregyházi vonalon, de azért érdemes figyelni a vasúti menetrendet