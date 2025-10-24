Szörnyű tragédia! Vezetés közben halt meg egy férfi Nyíregyházán! (fotókkal)

A közelben lévők egyszer csak azt vették észre, hogy a férfi a járművével elkezdett kacsázni, majd az oldalára borult. Feltehetően a férfi rosszul lett. Azonnal értesítették a mentőket, majd később rohamkocsi is érkezett a helyszínre. A mentők több mint 50 percig a legmagasabb szinten – ballonlélegeztetéssel, gyógyszerekkel – küzdöttek a férfi életéért, azonban megmenteni már nem tudták, meghalt a robogós férfi.

Ma délután egy másik balesethez is riasztották a hatóságokat, a mentők is a helyszínre érkeztek. Egymásba rohant két autó a 4-es főúton. Téglás határában két autó karambolozott.