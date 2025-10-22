Személyi sérüléssel járó balesettel indult a reggel Nyíregyháza mellett, váltakozva engedik a forgalmat (fotók)

Nagy a torlódás a 4911-es úton. A baleset miatt váltakozva engedik a forgalmat.

Baleset Nyíregyháza és Nagykálló között

Fotó: Bordás Béla

Baleset szerdán

Bordás Béla baleseti tudósító tájékoztatása szerint Nyíregyháza éás Nagykálló között két személyautó ütközött össze. A baleset Nagyszállásnál történt a 6-os kilométerszelvény közelében, mindkét autóban csak a sofőrök utaztak. Az egyik személyt a mentők kórházba szállították, a rendőrség biztosítja a helyszínt, és váltakozva engedik a forgalmat.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy egymásnak ütközött két személygépkocsi Nyíregyházánál, a 4911-es út 6-os és 7-es kilométerszelvénye között, azaz a Kállói úton, Nagyszállás közelében. Mindkét autóban csak a sofőr utazott. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon félpályás útlezárás van érvényben.