55 perce
Személyi sérüléssel járó balesettel indult a reggel Nyíregyháza mellett, váltakozva engedik a forgalmat (fotók)
Két személygépkocsi ütközött Nyíregyháza és Nagykálló között. A balesetnek sérültje is van.
Nagy a torlódás a 4911-es úton. A baleset miatt váltakozva engedik a forgalmat.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Baleset szerdán
Bordás Béla baleseti tudósító tájékoztatása szerint Nyíregyháza éás Nagykálló között két személyautó ütközött össze. A baleset Nagyszállásnál történt a 6-os kilométerszelvény közelében, mindkét autóban csak a sofőrök utaztak. Az egyik személyt a mentők kórházba szállították, a rendőrség biztosítja a helyszínt, és váltakozva engedik a forgalmat.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy egymásnak ütközött két személygépkocsi Nyíregyházánál, a 4911-es út 6-os és 7-es kilométerszelvénye között, azaz a Kállói úton, Nagyszállás közelében. Mindkét autóban csak a sofőr utazott. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon félpályás útlezárás van érvényben.
Baleset történt NyírjesnélFotók: Bordás Béla
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy utóléréses baleset történt szerda reggel, elsődleges információk szerint csak könnyeb sérültje van a balesetnek. A 4911-es út érintett szakaszán félpályás útlezárás van érvényben, váltakozva engedik a forgalmat.
Videóra vették a történteket – kiderült, milyen büntetést kaphatnak a kisvárdai fiút megalázó gyerekek
A Mandala Dalszínház is köszönti Mikó István színművészt