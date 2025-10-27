Horror a szabolcsi faluban: baltával fejbe verte a férjét, majd kútba ugrott

Érdekes történetre bukkantunk a 68 évvel ezelőtti Kelet-Magyarországban: 1957. október 31-én, csütörtökön számolt be a lap arról, hogy Dögében milyen következményekkel járt a horkolás. Egy asszony baltával fejbe verte a férjét, majd kútba ugrott.

Baltával fejbe verte a férjét, majd kútba ugrott a dögei asszony

Illusztráció: Agrofórum Online

Horkolt, ezért egy baltával fejbe verte

„Vacsora után, mint falun szokás, a napnyugtával ágyba került egy dögéi család még májusban. Különösen M. János érezte magát fáradtnak a mezei munkától; alig hajtotta le a fejét, szunyókálni kezdett. Az asszony - mint életében soha - most sem akarta elmulasztani a bibliaolvasást. Ült az ágyban, a lapozgatással Káin és Ábel történeténél járhatott, férje közben horkolni kezdett. Oldalba lökte, majd megrázta, hogy hallgasson, de az öreg nem hallgatott: elfordult, a hortyogása egyre erősödött.

Elöntötte a düh az asszonyt, felugrott az ágyból, felkapta a baltát, s horkoló férjét többször fejbe verte. A vér pillanatok alatt beborította a vánkost.

M. Jánosné megriadva állt az ágy mellett, kihullott kezéből a gyilkos szerszám. Mint az őrült rohant a konyhába, a férje borotvájával akarta felvágni ereit, keze azonban annyira reszketett, hogy nem sikerült. Sikoltott, kivágta a konyhaajtót, majd eltűnt az éjszakában. A sógor a szokatlan zajok hallatán azonnal átszaladt a szomszédba. M. Jánost vérben fetrengve, de még életben találta. A kúthoz rohant vízért, hogy lemossa az öreg arcáról a vért, akkor vette észre, hogy az asszony a kútba ugrott. Azóta mindketten meggyógyultak, az asszony most a Bibliát lapozgatva várja a bírósági tárgyalást. A szomorú családi történet tanulságául szolgáljon, hogy a Biblia forgatása még nem útlevél a mennyországba...” – írta a lap hat évtizeddel ezelőtt.